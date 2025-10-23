Thông tin giá theo USD của GRDM (GRDM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01701352 $ 0.01701352 $ 0.01701352 Thấp nhất 24H $ 0.01722963 $ 0.01722963 $ 0.01722963 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01701352$ 0.01701352 $ 0.01701352 Cao nhất 24H $ 0.01722963$ 0.01722963 $ 0.01722963 ATH $ 0.02841479$ 0.02841479 $ 0.02841479 Giá thấp nhất $ 0.01535586$ 0.01535586 $ 0.01535586 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.20% Biến động giá (7 ngày) -14.30% Biến động giá (7 ngày) -14.30%

Giá thời gian thực của GRDM (GRDM) là $0.0171004. Trong 24 giờ qua, GRDM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01701352 và cao nhất là $ 0.01722963, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GRDM là $ 0.02841479, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01535586.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRDM đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.20% trong 24 giờ và -14.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GRDM (GRDM)

Vốn hóa thị trường $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.10M$ 17.10M $ 17.10M Nguồn cung lưu thông 400.00M 400.00M 400.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GRDM là $ 6.84M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GRDM là 400.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.10M.