Thông tin giá theo USD của Grand Gangsta City ($GGC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00179572 $ 0.00179572 $ 0.00179572 Thấp nhất 24H $ 0.00198165 $ 0.00198165 $ 0.00198165 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00179572$ 0.00179572 $ 0.00179572 Cao nhất 24H $ 0.00198165$ 0.00198165 $ 0.00198165 ATH $ 0.01587433$ 0.01587433 $ 0.01587433 Giá thấp nhất $ 0.00179572$ 0.00179572 $ 0.00179572 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.49% Biến động giá (7 ngày) -11.67% Biến động giá (7 ngày) -11.67%

Giá thời gian thực của Grand Gangsta City ($GGC) là $0.0019123. Trong 24 giờ qua, $GGC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00179572 và cao nhất là $ 0.00198165, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $GGC là $ 0.01587433, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00179572.

Về hiệu suất ngắn hạn, $GGC đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.49% trong 24 giờ và -11.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Grand Gangsta City ($GGC)

Vốn hóa thị trường $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Nguồn cung lưu thông 918.25M 918.25M 918.25M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Grand Gangsta City là $ 1.76M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $GGC là 918.25M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.91M.