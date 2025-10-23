Thông tin giá theo USD của Goth16z (G16Z)

Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.39% Biến động giá (1D) +3.55% Biến động giá (7 ngày) -11.71%

Giá thời gian thực của Goth16z (G16Z) là --. Trong 24 giờ qua, G16Z được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của G16Z là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, G16Z đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, +3.55% trong 24 giờ và -11.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Goth16z (G16Z)

Vốn hóa thị trường $ 8.42K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.42K Nguồn cung lưu thông 999.60M Tổng cung 999,596,993.0127525

Vốn hoá thị trường hiện tại của Goth16z là $ 8.42K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của G16Z là 999.60M, với tổng nguồn cung là 999596993.0127525. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.42K.