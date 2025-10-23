Thông tin giá theo USD của Gordon AI (GGAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.87% Biến động giá (1D) +1.67% Biến động giá (7 ngày) -24.00% Biến động giá (7 ngày) -24.00%

Giá thời gian thực của Gordon AI (GGAI) là --. Trong 24 giờ qua, GGAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GGAI là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GGAI đã biến động +0.87% trong 1 giờ qua, +1.67% trong 24 giờ và -24.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gordon AI (GGAI)

Vốn hóa thị trường $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K Nguồn cung lưu thông 999.94M 999.94M 999.94M Tổng cung 999,936,804.057335 999,936,804.057335 999,936,804.057335

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gordon AI là $ 21.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GGAI là 999.94M, với tổng nguồn cung là 999936804.057335. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.12K.