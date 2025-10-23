Thông tin giá theo USD của Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -24.32% Biến động giá (7 ngày) -24.32%

Giá thời gian thực của Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) là --. Trong 24 giờ qua, GOR/ACC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOR/ACC là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOR/ACC đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -24.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Vốn hóa thị trường $ 5.07K$ 5.07K $ 5.07K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.07K$ 5.07K $ 5.07K Nguồn cung lưu thông 999.85M 999.85M 999.85M Tổng cung 999,851,596.583027 999,851,596.583027 999,851,596.583027

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gorbagana Acceleration là $ 5.07K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOR/ACC là 999.85M, với tổng nguồn cung là 999851596.583027. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.07K.