Thông tin giá theo USD của Good Rudi (GOODRUDI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) --
Biến động giá (7 ngày) -8.60%

Giá thời gian thực của Good Rudi (GOODRUDI) là --. Trong 24 giờ qua, GOODRUDI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOODRUDI là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOODRUDI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -8.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Good Rudi (GOODRUDI)

Vốn hóa thị trường $ 19.92K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.92K
Nguồn cung lưu thông 999.53M
Tổng cung 999,529,310.880212

Vốn hoá thị trường hiện tại của Good Rudi là $ 19.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOODRUDI là 999.53M, với tổng nguồn cung là 999529310.880212. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.92K.