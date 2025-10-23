Thông tin giá theo USD của Goliath (GOLIATH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00137047$ 0.00137047 $ 0.00137047 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) +2.82% Biến động giá (7 ngày) -3.05% Biến động giá (7 ngày) -3.05%

Giá thời gian thực của Goliath (GOLIATH) là --. Trong 24 giờ qua, GOLIATH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOLIATH là $ 0.00137047, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOLIATH đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, +2.82% trong 24 giờ và -3.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Goliath (GOLIATH)

Vốn hóa thị trường $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Nguồn cung lưu thông 999.57M 999.57M 999.57M Tổng cung 999,569,757.063864 999,569,757.063864 999,569,757.063864

Vốn hoá thị trường hiện tại của Goliath là $ 7.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOLIATH là 999.57M, với tổng nguồn cung là 999569757.063864. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.93K.