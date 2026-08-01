Giá Goldman Sachs xStock hôm nay

Giá Goldman Sachs xStock (GSX) theo thời gian thực hôm nay là $ 1,548.86, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GSX sang USD là $ 1,548.86 mỗi GSX.

Goldman Sachs xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 481,340, với nguồn cung lưu hành 310.77 GSX. Trong vòng 24 giờ qua, GSX được giao dịch trong khoảng từ $ 1,009.28 (thấp) đến $ 1,548.95 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1,549.02, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 742.57.

Về hiệu suất ngắn hạn, GSX biến động -- trong giờ qua và +53.46% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.74.

Thông tin thị trường Goldman Sachs xStock (GSX)

Vốn hóa thị trường $ 481.34K$ 481.34K $ 481.34K Khối lượng (24H) $ 7.74$ 7.74 $ 7.74 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 186.21M$ 186.21M $ 186.21M Nguồn cung lưu thông 310.77 310.77 310.77 Tổng cung 120,224.5900286169 120,224.5900286169 120,224.5900286169

Vốn hoá thị trường hiện tại của Goldman Sachs xStock là $ 481.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.74. Nguồn cung lưu hành của GSX là 310.77, với tổng nguồn cung là 120224.5900286169. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 186.21M.