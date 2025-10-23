Thông tin giá theo USD của GoldenCat (CATS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) +0.72%
Biến động giá (1D) +1.55%
Biến động giá (7 ngày) -8.56%

Giá thời gian thực của GoldenCat (CATS) là --. Trong 24 giờ qua, CATS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CATS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CATS đã biến động +0.72% trong 1 giờ qua, +1.55% trong 24 giờ và -8.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GoldenCat (CATS)

Vốn hóa thị trường $ 101.93K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 101.93K
Nguồn cung lưu thông 690.69B
Tổng cung 690,689,999,999.9999

Vốn hoá thị trường hiện tại của GoldenCat là $ 101.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CATS là 690.69B, với tổng nguồn cung là 690689999999.9999. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 101.93K.