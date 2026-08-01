Giá Golden Dragon hôm nay

Giá Golden Dragon (GD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00380564, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GD sang USD là $ 0.00380564 mỗi GD.

Golden Dragon hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 5,209,927, với nguồn cung lưu hành 1.37B GD. Trong vòng 24 giờ qua, GD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00380792, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00367325.

Về hiệu suất ngắn hạn, GD biến động -- trong giờ qua và +0.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.88.

Thông tin thị trường Golden Dragon (GD)

Vốn hóa thị trường $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Khối lượng (24H) $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Nguồn cung lưu thông 1.37B 1.37B 1.37B Tổng cung 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Golden Dragon là $ 5.21M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.88. Nguồn cung lưu hành của GD là 1.37B, với tổng nguồn cung là 1369000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.21M.