Thông tin giá theo USD của Gold xStock (GLDX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 371.67 Cao nhất 24H $ 388.11 ATH $ 4,340.05 Giá thấp nhất $ 300.95 Biến động giá (1 giờ) +0.37% Biến động giá (1D) -1.36% Biến động giá (7 ngày) -2.44%

Giá thời gian thực của Gold xStock (GLDX) là $380.92. Trong 24 giờ qua, GLDX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 371.67 và cao nhất là $ 388.11, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GLDX là $ 4,340.05, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 300.95.

Về hiệu suất ngắn hạn, GLDX đã biến động +0.37% trong 1 giờ qua, -1.36% trong 24 giờ và -2.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gold xStock (GLDX)

Vốn hóa thị trường $ 1.66M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.48M Nguồn cung lưu thông 4.35K Tổng cung 24,899.98138042

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gold xStock là $ 1.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GLDX là 4.35K, với tổng nguồn cung là 24899.98138042. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.48M.