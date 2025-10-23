Thông tin giá theo USD của GoHost (GOHOST)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00529675 $ 0.00529675 $ 0.00529675 Thấp nhất 24H $ 0.00543131 $ 0.00543131 $ 0.00543131 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00529675$ 0.00529675 $ 0.00529675 Cao nhất 24H $ 0.00543131$ 0.00543131 $ 0.00543131 ATH $ 0.164158$ 0.164158 $ 0.164158 Giá thấp nhất $ 0.00529675$ 0.00529675 $ 0.00529675 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.64% Biến động giá (7 ngày) -19.61% Biến động giá (7 ngày) -19.61%

Giá thời gian thực của GoHost (GOHOST) là $0.00529675. Trong 24 giờ qua, GOHOST được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00529675 và cao nhất là $ 0.00543131, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOHOST là $ 0.164158, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00529675.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOHOST đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.64% trong 24 giờ và -19.61% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GoHost (GOHOST)

Vốn hóa thị trường $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K Nguồn cung lưu thông 1.00M 1.00M 1.00M Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GoHost là $ 5.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOHOST là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.30K.