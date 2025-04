GOHOME (GOHOME) là gì

$GOHOME is a meme-inspired cryptocurrency that emerged from a humorous incident involving the White House website in January 2025. On January 22, 2025, the White House removed its Spanish-language page, replacing it with a "go home" button beneath a 404 error message, which was later updated to "go to home page." This event sparked the creation of the $GOHOME meme, symbolizing a lighthearted take on personal boundaries and societal norms. $GOHOME is a community-driven token built on the Solana blockchain, known for its fast transaction speeds and low fees. The project aims to foster a fun, inclusive space where individuals can unite around a common symbol without financial expectations or political agendas. It emphasizes the importance of personal and societal boundaries, celebrating freedom of expression through humor.

Nguồn tham khảo GOHOME (GOHOME) Whitepaper Website chính thức