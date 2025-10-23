Thông tin giá theo USD của God The Dog (GOD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0.00117662 $ 0.00117662 $ 0.00117662 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0.00117662$ 0.00117662 $ 0.00117662 ATH $ 0.00932323$ 0.00932323 $ 0.00932323 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.41% Biến động giá (1D) -24.40% Biến động giá (7 ngày) -48.16% Biến động giá (7 ngày) -48.16%

Giá thời gian thực của God The Dog (GOD) là --. Trong 24 giờ qua, GOD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0.00117662, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOD là $ 0.00932323, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOD đã biến động -0.41% trong 1 giờ qua, -24.40% trong 24 giờ và -48.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường God The Dog (GOD)

Vốn hóa thị trường $ 877.85K$ 877.85K $ 877.85K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 877.85K$ 877.85K $ 877.85K Nguồn cung lưu thông 991.33M 991.33M 991.33M Tổng cung 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Vốn hoá thị trường hiện tại của God The Dog là $ 877.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOD là 991.33M, với tổng nguồn cung là 991326303.3210633. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 877.85K.