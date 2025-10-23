Thông tin giá theo USD của GOBL (GOBL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) -2.02% Biến động giá (7 ngày) -10.43% Biến động giá (7 ngày) -10.43%

Giá thời gian thực của GOBL (GOBL) là --. Trong 24 giờ qua, GOBL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOBL là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOBL đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, -2.02% trong 24 giờ và -10.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GOBL (GOBL)

Vốn hóa thị trường $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Nguồn cung lưu thông 500.00M 500.00M 500.00M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GOBL là $ 12.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOBL là 500.00M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.94K.