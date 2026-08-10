Giá GOATxAI hôm nay

Giá GOATxAI (GOAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GOAI sang USD là $ 0 mỗi GOAI.

GOATxAI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,649.82, với nguồn cung lưu hành 872.78M GOAI. Trong vòng 24 giờ qua, GOAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOAI biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường GOATxAI (GOAI)

Vốn hóa thị trường $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Nguồn cung lưu thông 872.78M 872.78M 872.78M Tổng cung 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GOATxAI là $ 9.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOAI là 872.78M, với tổng nguồn cung là 888888888.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.83K.