Thông tin giá theo USD của GMEOW (GMEOW)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01085058 $ 0.01085058 $ 0.01085058 Thấp nhất 24H $ 0.01212483 $ 0.01212483 $ 0.01212483 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01085058$ 0.01085058 $ 0.01085058 Cao nhất 24H $ 0.01212483$ 0.01212483 $ 0.01212483 ATH $ 0.038489$ 0.038489 $ 0.038489 Giá thấp nhất $ 0.01047753$ 0.01047753 $ 0.01047753 Biến động giá (1 giờ) +0.67% Biến động giá (1D) -3.02% Biến động giá (7 ngày) -22.05% Biến động giá (7 ngày) -22.05%

Giá thời gian thực của GMEOW (GMEOW) là $0.01136209. Trong 24 giờ qua, GMEOW được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01085058 và cao nhất là $ 0.01212483, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GMEOW là $ 0.038489, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01047753.

Về hiệu suất ngắn hạn, GMEOW đã biến động +0.67% trong 1 giờ qua, -3.02% trong 24 giờ và -22.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GMEOW (GMEOW)

Vốn hóa thị trường $ 11.36M$ 11.36M $ 11.36M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.36M$ 11.36M $ 11.36M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GMEOW là $ 11.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GMEOW là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.36M.