Giá Glory Cat hôm nay

Giá Glory Cat (GCAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.61% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GCAT sang USD là $ 0 mỗi GCAT.

Glory Cat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 44,808, với nguồn cung lưu hành 106.96B GCAT. Trong vòng 24 giờ qua, GCAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GCAT biến động -0.04% trong giờ qua và +9.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Glory Cat (GCAT)

Vốn hóa thị trường $ 44.81K$ 44.81K $ 44.81K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 57.78K$ 57.78K $ 57.78K Nguồn cung lưu thông 106.96B 106.96B 106.96B Tổng cung 137,924,330,321.1921 137,924,330,321.1921 137,924,330,321.1921

Vốn hoá thị trường hiện tại của Glory Cat là $ 44.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GCAT là 106.96B, với tổng nguồn cung là 137924330321.1921. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 57.78K.