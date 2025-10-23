Thông tin giá theo USD của GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.53% Biến động giá (1D) -9.67% Biến động giá (7 ngày) -13.44% Biến động giá (7 ngày) -13.44%

Giá thời gian thực của GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) là --. Trong 24 giờ qua, M2 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của M2 là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, M2 đã biến động +0.53% trong 1 giờ qua, -9.67% trong 24 giờ và -13.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Vốn hóa thị trường $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K Nguồn cung lưu thông 999.83M 999.83M 999.83M Tổng cung 999,827,818.990926 999,827,818.990926 999,827,818.990926

Vốn hoá thị trường hiện tại của GLOBAL MONEY SUPPLY là $ 34.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của M2 là 999.83M, với tổng nguồn cung là 999827818.990926. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.47K.