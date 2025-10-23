Thông tin giá theo USD của Glif Staked ICNT (STICNT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 Giá thấp nhất $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Glif Staked ICNT (STICNT) là $0.303561. Trong 24 giờ qua, STICNT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STICNT là $ 0.446536, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.264716.

Về hiệu suất ngắn hạn, STICNT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Glif Staked ICNT (STICNT)

Vốn hóa thị trường $ 429.84K$ 429.84K $ 429.84K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 429.84K$ 429.84K $ 429.84K Nguồn cung lưu thông 1.42M 1.42M 1.42M Tổng cung 1,415,997.59765499 1,415,997.59765499 1,415,997.59765499

Vốn hoá thị trường hiện tại của Glif Staked ICNT là $ 429.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STICNT là 1.42M, với tổng nguồn cung là 1415997.59765499. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 429.84K.