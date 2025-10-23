Thông tin giá theo USD của Glidr (GLIDR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Thấp nhất 24H $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Cao nhất 24H $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 ATH $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Giá thấp nhất $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Biến động giá (1 giờ) -0.91% Biến động giá (1D) -1.33% Biến động giá (7 ngày) -0.50% Biến động giá (7 ngày) -0.50%

Giá thời gian thực của Glidr (GLIDR) là $1.16. Trong 24 giờ qua, GLIDR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.15 và cao nhất là $ 1.19, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GLIDR là $ 1.24, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.083.

Về hiệu suất ngắn hạn, GLIDR đã biến động -0.91% trong 1 giờ qua, -1.33% trong 24 giờ và -0.50% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Glidr (GLIDR)

Vốn hóa thị trường $ 32.46M$ 32.46M $ 32.46M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 116.10M$ 116.10M $ 116.10M Nguồn cung lưu thông 27.96M 27.96M 27.96M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Glidr là $ 32.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GLIDR là 27.96M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 116.10M.