Giá GIZA hôm nay

Giá GIZA (GIZA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 61.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GIZA sang USD là $ 0 mỗi GIZA.

GIZA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 288,271, với nguồn cung lưu hành 340.33M GIZA. Trong vòng 24 giờ qua, GIZA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0.00398741 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.487082, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GIZA biến động -65.54% trong giờ qua và -29.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 671.64.

Thông tin thị trường GIZA (GIZA)

Vốn hóa thị trường $ 288.27K$ 288.27K $ 288.27K Khối lượng (24H) $ 671.64$ 671.64 $ 671.64 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 847.03K$ 847.03K $ 847.03K Nguồn cung lưu thông 340.33M 340.33M 340.33M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GIZA là $ 288.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 671.64. Nguồn cung lưu hành của GIZA là 340.33M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 847.03K.