Giá Ginnan The Cat hôm nay

Giá Ginnan The Cat (GINNAN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.50% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GINNAN sang USD là $ 0 mỗi GINNAN.

Ginnan The Cat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 85,667, với nguồn cung lưu hành 6.90T GINNAN. Trong vòng 24 giờ qua, GINNAN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GINNAN biến động -0.13% trong giờ qua và +9.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Ginnan The Cat (GINNAN)

Vốn hóa thị trường $ 85.67K$ 85.67K $ 85.67K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 85.67K$ 85.67K $ 85.67K Nguồn cung lưu thông 6.90T 6.90T 6.90T Tổng cung 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ginnan The Cat là $ 85.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GINNAN là 6.90T, với tổng nguồn cung là 6899850626973.4. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 85.67K.