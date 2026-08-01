Giá GINGY vs AI hôm nay

Giá GINGY vs AI (GINGY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 12.50% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GINGY sang USD là $ 0 mỗi GINGY.

GINGY vs AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 462,772, với nguồn cung lưu hành 965.26M GINGY. Trong vòng 24 giờ qua, GINGY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GINGY biến động -1.27% trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 20.26K.

Thông tin thị trường GINGY vs AI (GINGY)

Vốn hóa thị trường $ 462.77K$ 462.77K $ 462.77K Khối lượng (24H) $ 20.26K$ 20.26K $ 20.26K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 462.77K$ 462.77K $ 462.77K Nguồn cung lưu thông 965.26M 965.26M 965.26M Tổng cung 965,259,240.661017 965,259,240.661017 965,259,240.661017

Vốn hoá thị trường hiện tại của GINGY vs AI là $ 462.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 20.26K. Nguồn cung lưu hành của GINGY là 965.26M, với tổng nguồn cung là 965259240.661017. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 462.77K.