Giá Gimo Staked 0G hôm nay

Giá Gimo Staked 0G (ST0G) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.221306, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ST0G sang USD là $ 0.221306 mỗi ST0G.

Gimo Staked 0G hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 3,166,317, với nguồn cung lưu hành 14.30M ST0G. Trong vòng 24 giờ qua, ST0G được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 3.34, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.220286.

Về hiệu suất ngắn hạn, ST0G biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.29.

Thông tin thị trường Gimo Staked 0G (ST0G)

Vốn hóa thị trường $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Khối lượng (24H) $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Nguồn cung lưu thông 14.30M 14.30M 14.30M Tổng cung 14,300,209.9548228 14,300,209.9548228 14,300,209.9548228

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gimo Staked 0G là $ 3.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.29. Nguồn cung lưu hành của ST0G là 14.30M, với tổng nguồn cung là 14300209.9548228. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.17M.