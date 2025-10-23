Thông tin giá theo USD của Giko Cat (GIKO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.190531 Cao nhất 24H $ 0.237031 ATH $ 6.95 Giá thấp nhất $ 0.188264 Biến động giá (1 giờ) +1.33% Biến động giá (1D) +10.19% Biến động giá (7 ngày) -12.96%

Giá thời gian thực của Giko Cat (GIKO) là $0.213867. Trong 24 giờ qua, GIKO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.190531 và cao nhất là $ 0.237031, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GIKO là $ 6.95, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.188264.

Về hiệu suất ngắn hạn, GIKO đã biến động +1.33% trong 1 giờ qua, +10.19% trong 24 giờ và -12.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Giko Cat (GIKO)

Vốn hóa thị trường $ 2.14M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.14M Nguồn cung lưu thông 10.00M Tổng cung 9,999,192.770866873

Vốn hoá thị trường hiện tại của Giko Cat là $ 2.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GIKO là 10.00M, với tổng nguồn cung là 9999192.770866873. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.14M.