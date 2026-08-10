Giá GIGATROLL hôm nay

Giá GIGATROLL ($GIGATROLL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0,10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá $GIGATROLL sang USD là $ 0 mỗi $GIGATROLL.

GIGATROLL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 42.719, với nguồn cung lưu hành 999,98M $GIGATROLL. Trong vòng 24 giờ qua, $GIGATROLL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $GIGATROLL biến động +0,21% trong giờ qua và -8,06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường GIGATROLL ($GIGATROLL)

Vốn hóa thị trường $ 42,72K$ 42,72K $ 42,72K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42,72K$ 42,72K $ 42,72K Nguồn cung lưu thông 999,98M 999,98M 999,98M Tổng cung 999.982.465,234947 999.982.465,234947 999.982.465,234947

Vốn hoá thị trường hiện tại của GIGATROLL là $ 42,72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $GIGATROLL là 999,98M, với tổng nguồn cung là 999982465.234947. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42,72K.