Giá GIGADOT hôm nay

Giá GIGADOT (GDOT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.808088, biến động 1.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GDOT sang USD là $ 0.808088 mỗi GDOT.

GIGADOT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 3,365,657, với nguồn cung lưu hành 4.16M GDOT. Trong vòng 24 giờ qua, GDOT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.804781 (thấp) đến $ 0.820475 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 4.82, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.746866.

Về hiệu suất ngắn hạn, GDOT biến động -0.29% trong giờ qua và +1.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 251.27.

Thông tin thị trường GIGADOT (GDOT)

Vốn hóa thị trường $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Khối lượng (24H) $ 251.27$ 251.27 $ 251.27 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Nguồn cung lưu thông 4.16M 4.16M 4.16M Tổng cung 4,164,899.063628572 4,164,899.063628572 4,164,899.063628572

Vốn hoá thị trường hiện tại của GIGADOT là $ 3.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 251.27. Nguồn cung lưu hành của GDOT là 4.16M, với tổng nguồn cung là 4164899.063628572. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.37M.