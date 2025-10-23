Thông tin giá theo USD của Gifts Strategy (GIFTSTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00196833 Cao nhất 24H $ 0.00234746 ATH $ 0.00692033 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.54% Biến động giá (1D) +2.19% Biến động giá (7 ngày) -13.32%

Giá thời gian thực của Gifts Strategy (GIFTSTR) là $0.00228107. Trong 24 giờ qua, GIFTSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00196833 và cao nhất là $ 0.00234746, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GIFTSTR là $ 0.00692033, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GIFTSTR đã biến động +2.54% trong 1 giờ qua, +2.19% trong 24 giờ và -13.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gifts Strategy (GIFTSTR)

Vốn hóa thị trường $ 208.64K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 220.38K Nguồn cung lưu thông 91.46M Tổng cung 96,613,869.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gifts Strategy là $ 208.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GIFTSTR là 91.46M, với tổng nguồn cung là 96613869.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 220.38K.