Thông tin giá theo USD của GetTheGirl (GTG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00128154 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.11% Biến động giá (1D) -5.37% Biến động giá (7 ngày) -39.66%

Giá thời gian thực của GetTheGirl (GTG) là --. Trong 24 giờ qua, GTG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GTG là $ 0.00128154, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GTG đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, -5.37% trong 24 giờ và -39.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GetTheGirl (GTG)

Vốn hóa thị trường $ 402.36K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 402.36K Nguồn cung lưu thông 823.71M Tổng cung 823,713,514.237148

Vốn hoá thị trường hiện tại của GetTheGirl là $ 402.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GTG là 823.71M, với tổng nguồn cung là 823713514.237148. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 402.36K.