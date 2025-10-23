Thông tin giá theo USD của Get Rich or Die Trying (GRODT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0022539 $ 0.0022539 $ 0.0022539 Thấp nhất 24H $ 0.00256169 $ 0.00256169 $ 0.00256169 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0022539$ 0.0022539 $ 0.0022539 Cao nhất 24H $ 0.00256169$ 0.00256169 $ 0.00256169 ATH $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 Giá thấp nhất $ 0.00183633$ 0.00183633 $ 0.00183633 Biến động giá (1 giờ) +0.65% Biến động giá (1D) -9.17% Biến động giá (7 ngày) -32.64% Biến động giá (7 ngày) -32.64%

Giá thời gian thực của Get Rich or Die Trying (GRODT) là $0.00232658. Trong 24 giờ qua, GRODT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0022539 và cao nhất là $ 0.00256169, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GRODT là $ 0.00588249, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00183633.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRODT đã biến động +0.65% trong 1 giờ qua, -9.17% trong 24 giờ và -32.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Get Rich or Die Trying (GRODT)

Vốn hóa thị trường $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Get Rich or Die Trying là $ 2.33M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GRODT là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999998.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.33M.