Thông tin giá theo USD của Get Out Frog (GOF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.30% Biến động giá (1D) -3.20% Biến động giá (7 ngày) +3.60%

Giá thời gian thực của Get Out Frog (GOF) là --. Trong 24 giờ qua, GOF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOF là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOF đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, -3.20% trong 24 giờ và +3.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Get Out Frog (GOF)

Vốn hóa thị trường $ 21.43K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.43K Nguồn cung lưu thông 975.00T Tổng cung 975,000,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Get Out Frog là $ 21.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOF là 975.00T, với tổng nguồn cung là 975000000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.43K.