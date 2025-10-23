Thông tin giá theo USD của Get Bagged (BAGGED)

Giá thời gian thực của Get Bagged (BAGGED) là $0.00000949. Trong 24 giờ qua, BAGGED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000092 và cao nhất là $ 0.00000972, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BAGGED là $ 0.00032414, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000721.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAGGED đã biến động +0.36% trong 1 giờ qua, -2.29% trong 24 giờ và -22.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Get Bagged (BAGGED)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Get Bagged là $ 9.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BAGGED là 999.80M, với tổng nguồn cung là 999800313.2714632. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.49K.