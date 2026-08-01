Giá GenomesDAO GENOME hôm nay

Giá GenomesDAO GENOME (GENOME) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GENOME sang USD là $ 0 mỗi GENOME.

GenomesDAO GENOME hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 340,104, với nguồn cung lưu hành 1.00B GENOME. Trong vòng 24 giờ qua, GENOME được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.058627, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GENOME biến động +0.10% trong giờ qua và +3.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.76.

Thông tin thị trường GenomesDAO GENOME (GENOME)

Vốn hóa thị trường $ 340.10K$ 340.10K $ 340.10K Khối lượng (24H) $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 340.10K$ 340.10K $ 340.10K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GenomesDAO GENOME là $ 340.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.76. Nguồn cung lưu hành của GENOME là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 340.10K.