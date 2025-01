GENIE AI (GENIE) là gì

enie AI is a cutting-edge platform that enables businesses and developers to create intelligent, domain-specific AI agents. These agents are designed to tackle specialized tasks across various industries by leveraging advanced capabilities such as multimodal processing, built-in memory, and seamless tool integration. The platform allows users to build, deploy, and manage AI-driven agents that are tailored to their specific needs. Whether it's for legal document analysis, cybersecurity threat detection, marketing campaign optimization, or SEO improvements, Genie AI offers pre-built agents for these applications, along with tools for creating custom agents for unique workflows.

Nguồn tham khảo GENIE AI (GENIE) Website chính thức