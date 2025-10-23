Thông tin giá theo USD của GeneAlpha (GA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01083001 Cao nhất 24H $ 0.01091774 ATH $ 0.087988 Giá thấp nhất $ 0.01080574 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.10% Biến động giá (7 ngày) -10.59%

Giá thời gian thực của GeneAlpha (GA) là $0.01087242. Trong 24 giờ qua, GA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01083001 và cao nhất là $ 0.01091774, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GA là $ 0.087988, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01080574.

Về hiệu suất ngắn hạn, GA đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.10% trong 24 giờ và -10.59% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GeneAlpha (GA)

Vốn hóa thị trường $ 63.06K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 108.72K Nguồn cung lưu thông 5.80M Tổng cung 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GeneAlpha là $ 63.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GA là 5.80M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 108.72K.