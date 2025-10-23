Thông tin giá theo USD của GEI BEAR (GEI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00315731 $ 0.00315731 $ 0.00315731 Thấp nhất 24H $ 0.00339485 $ 0.00339485 $ 0.00339485 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00315731$ 0.00315731 $ 0.00315731 Cao nhất 24H $ 0.00339485$ 0.00339485 $ 0.00339485 ATH $ 0.00821529$ 0.00821529 $ 0.00821529 Giá thấp nhất $ 0.00139935$ 0.00139935 $ 0.00139935 Biến động giá (1 giờ) +0.34% Biến động giá (1D) +2.87% Biến động giá (7 ngày) +67.55% Biến động giá (7 ngày) +67.55%

Giá thời gian thực của GEI BEAR (GEI) là $0.00327393. Trong 24 giờ qua, GEI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00315731 và cao nhất là $ 0.00339485, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GEI là $ 0.00821529, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00139935.

Về hiệu suất ngắn hạn, GEI đã biến động +0.34% trong 1 giờ qua, +2.87% trong 24 giờ và +67.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GEI BEAR (GEI)

Vốn hóa thị trường $ 227.28K$ 227.28K $ 227.28K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 227.28K$ 227.28K $ 227.28K Nguồn cung lưu thông 69.42M 69.42M 69.42M Tổng cung 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Vốn hoá thị trường hiện tại của GEI BEAR là $ 227.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GEI là 69.42M, với tổng nguồn cung là 69420539.8469265. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 227.28K.