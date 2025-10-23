Thông tin giá theo USD của Geez PNutz (PNUTZ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H $ 0.27696
Cao nhất 24H $ 0.300712
ATH $ 0.674176
Giá thấp nhất $ 0.129475
Biến động giá (1 giờ) +0.54%
Biến động giá (1D) +0.99%
Biến động giá (7 ngày) -8.66%

Giá thời gian thực của Geez PNutz (PNUTZ) là $0.288678. Trong 24 giờ qua, PNUTZ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.27696 và cao nhất là $ 0.300712, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PNUTZ là $ 0.674176, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.129475.

Về hiệu suất ngắn hạn, PNUTZ đã biến động +0.54% trong 1 giờ qua, +0.99% trong 24 giờ và -8.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Geez PNutz (PNUTZ)

Vốn hóa thị trường $ 119.22K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 119.22K
Nguồn cung lưu thông 413.00K
Tổng cung 413,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Geez PNutz là $ 119.22K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PNUTZ là 413.00K, với tổng nguồn cung là 413000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 119.22K.