Thông tin giá theo USD của GATEWAY TO MARS (MARS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -5.03% Biến động giá (7 ngày) -5.03%

Giá thời gian thực của GATEWAY TO MARS (MARS) là --. Trong 24 giờ qua, MARS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MARS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MARS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -5.03% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GATEWAY TO MARS (MARS)

Vốn hóa thị trường $ 25.90K$ 25.90K $ 25.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25.90K$ 25.90K $ 25.90K Nguồn cung lưu thông 689.50B 689.50B 689.50B Tổng cung 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379

Vốn hoá thị trường hiện tại của GATEWAY TO MARS là $ 25.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MARS là 689.50B, với tổng nguồn cung là 689499618330.3379. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.90K.