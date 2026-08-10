Giá Gas Town hôm nay

Giá Gas Town (GAS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.52% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GAS sang USD là $ 0 mỗi GAS.

Gas Town hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 38,905, với nguồn cung lưu hành 999.62M GAS. Trong vòng 24 giờ qua, GAS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04420707, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GAS biến động -0.04% trong giờ qua và +9.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Gas Town (GAS)

Vốn hóa thị trường $ 38.91K$ 38.91K $ 38.91K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.91K$ 38.91K $ 38.91K Nguồn cung lưu thông 999.62M 999.62M 999.62M Tổng cung 999,624,593.7643559 999,624,593.7643559 999,624,593.7643559

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gas Town là $ 38.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GAS là 999.62M, với tổng nguồn cung là 999624593.7643559. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.91K.