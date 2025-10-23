Thông tin giá theo USD của GarudaX (GRDX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00413898 $ 0.00413898 $ 0.00413898 Thấp nhất 24H $ 0.00466244 $ 0.00466244 $ 0.00466244 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00413898$ 0.00413898 $ 0.00413898 Cao nhất 24H $ 0.00466244$ 0.00466244 $ 0.00466244 ATH $ 0.00593594$ 0.00593594 $ 0.00593594 Giá thấp nhất $ 0.00183371$ 0.00183371 $ 0.00183371 Biến động giá (1 giờ) +0.31% Biến động giá (1D) -4.50% Biến động giá (7 ngày) +0.73% Biến động giá (7 ngày) +0.73%

Giá thời gian thực của GarudaX (GRDX) là $0.00425294. Trong 24 giờ qua, GRDX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00413898 và cao nhất là $ 0.00466244, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GRDX là $ 0.00593594, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00183371.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRDX đã biến động +0.31% trong 1 giờ qua, -4.50% trong 24 giờ và +0.73% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GarudaX (GRDX)

Vốn hóa thị trường $ 183.10K$ 183.10K $ 183.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 405.43K$ 405.43K $ 405.43K Nguồn cung lưu thông 43.05M 43.05M 43.05M Tổng cung 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GarudaX là $ 183.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GRDX là 43.05M, với tổng nguồn cung là 95329657.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 405.43K.