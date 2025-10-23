Thông tin giá theo USD của Gamestop xStock (GMEX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 Thấp nhất 24H $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 Cao nhất 24H $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 ATH $ 33.93$ 33.93 $ 33.93 Giá thấp nhất $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Biến động giá (1 giờ) 0.00% Biến động giá (1D) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Gamestop xStock (GMEX) là $27.48. Trong 24 giờ qua, GMEX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 27.48 và cao nhất là $ 27.48, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GMEX là $ 33.93, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 23.93.

Về hiệu suất ngắn hạn, GMEX đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gamestop xStock (GMEX)

Vốn hóa thị trường $ 477.65K$ 477.65K $ 477.65K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Nguồn cung lưu thông 17.38K 17.38K 17.38K Tổng cung 253,705.81696068 253,705.81696068 253,705.81696068

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gamestop xStock là $ 477.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GMEX là 17.38K, với tổng nguồn cung là 253705.81696068. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.97M.