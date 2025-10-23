Thông tin giá theo USD của Gallo the Hen (GALLO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00157496$ 0.00157496 $ 0.00157496 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.55% Biến động giá (1D) +1.48% Biến động giá (7 ngày) -4.77% Biến động giá (7 ngày) -4.77%

Giá thời gian thực của Gallo the Hen (GALLO) là --. Trong 24 giờ qua, GALLO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GALLO là $ 0.00157496, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GALLO đã biến động +0.55% trong 1 giờ qua, +1.48% trong 24 giờ và -4.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gallo the Hen (GALLO)

Vốn hóa thị trường $ 11.18K$ 11.18K $ 11.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.18K$ 11.18K $ 11.18K Nguồn cung lưu thông 999.89M 999.89M 999.89M Tổng cung 999,894,489.393168 999,894,489.393168 999,894,489.393168

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gallo the Hen là $ 11.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GALLO là 999.89M, với tổng nguồn cung là 999894489.393168. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.18K.