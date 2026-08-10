Giá Galapagos Token hôm nay

Giá Galapagos Token (0.000001) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 0.000001 sang USD là $ 0 mỗi 0.000001.

Galapagos Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 48,398, với nguồn cung lưu hành 999.91M 0.000001. Trong vòng 24 giờ qua, 0.000001 được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 0.000001 biến động -0.05% trong giờ qua và +0.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Galapagos Token (0.000001)

Vốn hóa thị trường $ 48.40K$ 48.40K $ 48.40K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.40K$ 48.40K $ 48.40K Nguồn cung lưu thông 999.91M 999.91M 999.91M Tổng cung 999,910,608.186721 999,910,608.186721 999,910,608.186721

Vốn hoá thị trường hiện tại của Galapagos Token là $ 48.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 0.000001 là 999.91M, với tổng nguồn cung là 999910608.186721. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.40K.