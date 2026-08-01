Giá GAIB sAID hôm nay

Giá GAIB sAID (SAID) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.64483, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SAID sang USD là $ 0.64483 mỗi SAID.

GAIB sAID hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,714,266, với nguồn cung lưu hành 17.30M SAID. Trong vòng 24 giờ qua, SAID được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.076, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.39947.

Về hiệu suất ngắn hạn, SAID biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 3.87.

Thông tin thị trường GAIB sAID (SAID)

Vốn hóa thị trường $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M Khối lượng (24H) $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M Nguồn cung lưu thông 17.30M 17.30M 17.30M Tổng cung 17,301,639.23456546 17,301,639.23456546 17,301,639.23456546

Vốn hoá thị trường hiện tại của GAIB sAID là $ 11.71M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.87. Nguồn cung lưu hành của SAID là 17.30M, với tổng nguồn cung là 17301639.23456546. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.71M.