Giá GAIB AID hôm nay

Giá GAIB AID (AID) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.997671, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AID sang USD là $ 0.997671 mỗi AID.

GAIB AID hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 20,141,296, với nguồn cung lưu hành 20.19M AID. Trong vòng 24 giờ qua, AID được giao dịch trong khoảng từ $ 0.997507 (thấp) đến $ 0.997711 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.23, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.574183.

Về hiệu suất ngắn hạn, AID biến động 0.00% trong giờ qua và -0.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 55.80K.

Thông tin thị trường GAIB AID (AID)

Vốn hóa thị trường $ 20.14M$ 20.14M $ 20.14M Khối lượng (24H) $ 55.80K$ 55.80K $ 55.80K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.14M$ 20.14M $ 20.14M Nguồn cung lưu thông 20.19M 20.19M 20.19M Tổng cung 20,188,323.76406076 20,188,323.76406076 20,188,323.76406076

Vốn hoá thị trường hiện tại của GAIB AID là $ 20.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 55.80K. Nguồn cung lưu hành của AID là 20.19M, với tổng nguồn cung là 20188323.76406076. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.14M.