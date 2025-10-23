Thông tin giá theo USD của Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Giá thời gian thực của Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) là $1.003. Trong 24 giờ qua, AIDAUSDC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.997569 và cao nhất là $ 1.009, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AIDAUSDC là $ 1.13, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.926229.

Về hiệu suất ngắn hạn, AIDAUSDC đã biến động -0.36% trong 1 giờ qua, +0.09% trong 24 giờ và +0.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gaib AI Dollar Alpha USDC là $ 115.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AIDAUSDC là 114.77M, với tổng nguồn cung là 114772921.187424. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 115.14M.