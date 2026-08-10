Giá Gaia Everworld hôm nay

Giá Gaia Everworld (GAIA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GAIA sang USD là $ 0 mỗi GAIA.

Gaia Everworld hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 42,210, với nguồn cung lưu hành 422.47M GAIA. Trong vòng 24 giờ qua, GAIA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.37, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GAIA biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Gaia Everworld (GAIA)

Vốn hóa thị trường $ 42.21K$ 42.21K $ 42.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 49.96K$ 49.96K $ 49.96K Nguồn cung lưu thông 422.47M 422.47M 422.47M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gaia Everworld là $ 42.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GAIA là 422.47M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.96K.