Thông tin giá theo USD của G8DAY (G8D)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.004584$ 0.004584 $ 0.004584 Giá thấp nhất $ 0.00000742$ 0.00000742 $ 0.00000742 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của G8DAY (G8D) là $0.00001157. Trong 24 giờ qua, G8D được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của G8D là $ 0.004584, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000742.

Về hiệu suất ngắn hạn, G8D đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường G8DAY (G8D)

Vốn hóa thị trường $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Nguồn cung lưu thông 8.80B 8.80B 8.80B Tổng cung 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của G8DAY là $ 101.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của G8D là 8.80B, với tổng nguồn cung là 8800000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 101.82K.