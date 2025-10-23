Thông tin giá theo USD của Fyde (FYDE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00552876 $ 0.00552876 $ 0.00552876 Thấp nhất 24H $ 0.00582283 $ 0.00582283 $ 0.00582283 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00552876$ 0.00552876 $ 0.00552876 Cao nhất 24H $ 0.00582283$ 0.00582283 $ 0.00582283 ATH $ 0.301155$ 0.301155 $ 0.301155 Giá thấp nhất $ 0.00501375$ 0.00501375 $ 0.00501375 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) -2.66% Biến động giá (7 ngày) -12.69% Biến động giá (7 ngày) -12.69%

Giá thời gian thực của Fyde (FYDE) là $0.00559111. Trong 24 giờ qua, FYDE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00552876 và cao nhất là $ 0.00582283, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FYDE là $ 0.301155, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00501375.

Về hiệu suất ngắn hạn, FYDE đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, -2.66% trong 24 giờ và -12.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Fyde (FYDE)

Vốn hóa thị trường $ 96.90K$ 96.90K $ 96.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 559.11K$ 559.11K $ 559.11K Nguồn cung lưu thông 17.33M 17.33M 17.33M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fyde là $ 96.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FYDE là 17.33M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 559.11K.